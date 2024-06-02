/Creek／PACS・6パネル チェックキャップ

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クリークアングラーズデバイスの6パネルキャップです。サイズはワンサイズ（バックストラップで調整可能）／カラーはグリーンとブラックのチェックになります。（フロントに同系色で「Creek」の刺しゅう入り）パックスのボディを使用している一品です。※出品者個人の感想は「かぶり心地、やや浅め」かと思います●状態：中古・着用回数は2回ほど。・保管に伴うシワあり。（着用に影響のあるダメージ等はなし）●購入元：PADDLERSCOFFEEで行われたポップアップショップにて新品で購入。●素材:表記なし（おそらくウール地）●備考・出品者は非喫煙者、ペット飼育なし。・香りの強い洗剤／柔軟剤の使用なし。それでは購入ご検討ください。AlwaythCAVEMPTMIN-NANOTOXGOBoTTDIASPORASKATEBOARDSなどお好きな方にもおすすめです。【ご購入後のキャンセル・返品はお断りしております】