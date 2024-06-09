ホワイトハウスコックス　メッシュベルト

ホワイトハウスコックスのメッシュベルトです。こちらで購入致しましたが、サイズを間違って購入してしまった為使用しておりません。以下は購入時の説明文や写真を引用させていただいております。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿購入後、試着のみで実際の使用はなく、自宅にて保管しておりました。当方、喫煙、ペットの飼育はございません。今後も使用が見込まれないため出品となります。どなたかにご使用をいただけますと幸いです。現在の定価 22,000円原産国···英国カラー···ブラウン（ニュートン）素材···本革サイズ···30インチ長さ···全長990mm素材···本革カラー···ブラウン



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