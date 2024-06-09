NEWERA 59FIFTY ヒューストンアストロズ パープル 崎山翼 71/2

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●最初にコメントをしてから12時間以内に返信が無い場合は、ブロックを致しますので予めご了承下さい。●ブランドNEWERANEWERAneweraニューエラ59FIFTY59fifty5950●商品名59FIFTYFITTEDCAPニューエラキャップ別注カスタムキャップCooperstownクーパーズタウンベースボール野球MLBメジャーリーグCAPキャップMajorLeague帽子headwearヘッドウェア崎山翼AILESJAPAN●チームHOUSTONASTROSHoustonAstrosヒューストン・アストロズ●サイドパッチ45THANNIVERSARYCUSTOMSIDEPATCH45周年記念カスタムサイドパッチ●アンダーバイザーBlueundervisorブルーアンダーバイザーBlueBRIMブルーブリム●サイズ71/259.6cm●カラーpurpleパープル紫lightblueライトブルー水色pinkピンク●商品説明MLBのチームロゴが刺繍されており、普段使い・アウトドア・ゴルフ・アメカジ・きれいめカジュアルのタウンユース等、どんなスタイルにも合わせやすいキャップの為、さまざまなシーンで活躍します。●最後に・写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。・値下げ交渉の際には必ず具体的な金額をご提示お願い致します。・一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご購入をお控え下さい#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#CAP#キャップ#ヒューストン#アストロズ#Houston#Astros#崎山翼大谷翔平shoheiohtani9FIFTY9FORTYドジャースDodgersゴルフgolf47ブランド47brandエンゼルスangelsカブスcubsインディアンスindiansヤンキースYankees朝岡周