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VERSACE 二つ折り財布
商品番号 W29053568552
商品名

VERSACE 二つ折り財布
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 7,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【カラー】ブラック【サイズ】タテ：9.2cmヨコ：11.0cm厚み：1.0cm【仕様】・札入れ：１個・カードポケット：８個・小銭入れあり
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