ちびぬい 第1弾 藤原丈一郎

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人気グループ···なにわ男子藤原丈一郎グッズ種類···ちびぬいちびぬい第1弾の藤原丈一郎くんです。購入後、1度だけ使用しましたがそれ以降は暗所で保管しておりました。一応外袋はございますが写真の通りで使用時に埃がかぶってしまい粘着がなくなっている状態です。不要な場合は申し出お願いいたします。また素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。グッズ整理のため他にも出品しております☺️