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【新品未使用・未開封】NCT ペンライト
商品番号 D99467961883
商品名

【新品未使用・未開封】NCT ペンライト
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

購入してから1度も開けてない美品です。トレカがついており、メンバーJUNGWOOジョンウです。⚠︎家族の代理出品のため、グループに詳しくありません。グッズ種類···ペンライトNCT127、トレーディングカード、ペンラ
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