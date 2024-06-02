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- 【新品未使用・未開封】NCT ペンライト
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商品詳細
購入してから1度も開けてない美品です。トレカがついており、メンバーJUNGWOOジョンウです。⚠︎家族の代理出品のため、グループに詳しくありません。グッズ種類···ペンライトNCT127、トレーディングカード、ペンラ
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