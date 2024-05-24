池之端銀革店　com ono Tiny-001sp新品

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革ブランド com-ono（コモノ）素材 マレンマレザー（イタリア製牛革）生産国 日本（MADEINJAPAN）サイズ 縦57mm.横85mm.厚20mm収納目安 お札・10枚 コイン・20枚 カード・1枚〜5枚説明クレジットカードサイズでありながら、使いやすさと収納力を追求したTINY-001型。イタリアにて鞣されたマレンマレザーを使ったバージョンになります。裏にもマレンマレザーを張り合わせた贅沢な作りとなっています。新品未使用です。
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