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池之端銀革店　com ono Tiny-001sp新品
商品番号 L79861419563
商品名

池之端銀革店　com ono Tiny-001sp新品
ブランド名 クランプ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革ブランド　com-ono（コモノ）素材　マレンマレザー（イタリア製牛革）生産国　日本（MADEINJAPAN）サイズ　縦57mm.横85mm.厚20mm収納目安　お札・10枚　コイン・20枚　カード・1枚〜5枚説明クレジットカードサイズでありながら、使いやすさと収納力を追求したTINY-001型。イタリアにて鞣されたマレンマレザーを使ったバージョンになります。裏にもマレンマレザーを張り合わせた贅沢な作りとなっています。新品未使用です。
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