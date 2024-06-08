【完売品／新品未使用】junhashimoto FAKE FUR STOLE



【junhashimoto(ジュンハシモト)】A04 FAKE FUR STOLE ストール(1132120004) | CAMBIO カンビオ 【junhashimoto(ジュンハシモト)】A04 FAKE FUR STOLE ストール(1132120004) | CAMBIO カンビオ



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ご覧いただきありがとうございます^_^junhashimotoよりワンシーズンのみリリースされた完売アイテム FAKEFURSTOLEの出品になります。・コレクション:2021aw(完売)・プライス:19800(taxin)・サイズ:Free(20✖️85)・カラー:ブラック・マテリアル:表面ポリエステル100%裏面ポリエステル90%、ポリウレタン10%・コンディション:購入後自宅保管の新品未使用品unhashimotoからフェイクファーを使用したストールが登場。寒い冬の季節に首元の防寒は必須。これを首に巻くだけでワンランク上のコーディネートに生まれ変わる。リアルファーにしか見えない程の高級感は値段以上の価値有り。首元を温めるだけで体感温度は3～4°上がると言われており、オシャレと実用性を兼ね備えたアイテム。リアルファーと違い手入れが簡単なのも嬉しい。ビジュアルに一目惚れしいつか使おうと購入して保管しておりましたが利用シーンがなかったため実用いただける方にお譲りさせて頂きます^_^興味を持たれた方は気軽にコメント下さいませ^_^