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新品タグ付き⭐︎バーバリー　ブラックレーベル⭐︎Tシャツ⭐︎Mサイズ
商品番号 K57849845780
商品名

新品タグ付き⭐︎バーバリー　ブラックレーベル⭐︎Tシャツ⭐︎Mサイズ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今はないバーバリーブラックレーベルのTシャツです(^_^)シンプルですが、袖は2wayになっていて折り返すとバーバリーチェックです。胸元には刺繍が入っています。新品未使用タグ付きですが、自宅保管していました^-^カラー···ブラック柄・デザイン···無地ネック···Vネック袖丈···半袖季節感···夏#メンズ#トップス#Tシャツ#ティシャツ#バーバリー#BURBERRY#ブラックレーベルクレストブリッジ#BLACKLABELCRESTBRIDGE#バーバリーブラックレーベル#BURBERRYBLACKLABELCRESTBRIDGE
http://narcologia.ru/goods/assessor798703.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic215212.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual683946.html
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