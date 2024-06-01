新品タグ付き⭐︎バーバリー　ブラックレーベル⭐︎Tシャツ⭐︎Mサイズ

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商品詳細
今はないバーバリーブラックレーベルのTシャツです(^_^)シンプルですが、袖は2wayになっていて折り返すとバーバリーチェックです。胸元には刺繍が入っています。新品未使用タグ付きですが、自宅保管していました^-^カラー···ブラック柄・デザイン···無地ネック···Vネック袖丈···半袖季節感···夏#メンズ#トップス#Tシャツ#ティシャツ#バーバリー#BURBERRY#ブラックレーベルクレストブリッジ#BLACKLABELCRESTBRIDGE#バーバリーブラックレーベル#BURBERRYBLACKLABELCRESTBRIDGE
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