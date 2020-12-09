STRICT-G × New Era® 9FIFTY™ ベースボールキャップ

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数年前に購入し、大切に保管していたキャップです。数回は着用しましたので、中古品扱いとします。発送は簡易包装となりますことご了承ください。商品名:STRICT-G×NewEra®9FIFTY™『機動戦士ガンダム』40周年記念アムロモデル商品サイズ：フリー商品素材：本体・つば部分：ポリエステル100％、つば裏：綿100％生産エリア：中国種類：アムロモデル発売日：2019年7月27日(土)形···ベースボール