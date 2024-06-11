本日最終‼️早いもの勝ち‼️Whitehouse Cox メッシュベルト タグ付き ...

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ご覧いただきありがとうございます。ブランド ホワイトハウスコックスモデル P112732mmPLAITEDBELT定価 ¥22,000税込カラー Newton素材 本革サイズ 32インチ 80サイズ 103㎝状態 使用回数10回未満 ヘタリ無し購入店 某百貨店購入時期 2023年2月P112732mmPLAITEDBELT古くは犬用のリードとして開発した商品を、ファッションアイテムとして改良したのがメッシュベルトの始まりです。職人が手作業によって編み上げたので、目が詰まっているので、伸びも少なく耐久性に優れているのも人気の証。カジュアルからドレスまで合わせやすい万能ベルトです。個人保管につき、細かい点を気にされる方はご遠慮ください。