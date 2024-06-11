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本日最終‼️早いもの勝ち‼️Whitehouse Cox メッシュベルト　タグ付き
商品番号 K88334520617
商品名

本日最終‼️早いもの勝ち‼️Whitehouse Cox メッシュベルト　タグ付き
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 2,799 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ブランド　ホワイトハウスコックスモデル　　P112732mmPLAITEDBELT定価　　　¥22,000税込カラー　　Newton素材　　　本革サイズ　　32インチ　80サイズ　103㎝状態　　　使用回数10回未満　ヘタリ無し購入店　　某百貨店購入時期　2023年2月P112732mmPLAITEDBELT古くは犬用のリードとして開発した商品を、ファッションアイテムとして改良したのがメッシュベルトの始まりです。職人が手作業によって編み上げたので、目が詰まっているので、伸びも少なく耐久性に優れているのも人気の証。カジュアルからドレスまで合わせやすい万能ベルトです。個人保管につき、細かい点を気にされる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/message702127.html
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