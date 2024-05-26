サルヴァトーレフェラガモ　ベルト

カラー···ブラック１０年以上前にDFSで購入集中して一時期使用サイズミス購入の為差し込み穴5箇所の内一番手前のみ差し込み使用バックル部僅かスレが確認できます（写真89）使用穴箇所他と比べて僅かに傷みはあります（写真610）写真10は裏から撮影長さはバックル含まず１０８センチ程（素人採寸）幅3センチ程５年以上未使用です宜しくお願い致します専用箱はありません



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