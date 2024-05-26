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FENDI モンスター ROMA ラウンドファスナー 長財布 黒 ブラック 本革
商品番号 E92237730131
商品名

FENDI モンスター ROMA ラウンドファスナー 長財布 黒 ブラック 本革
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 8,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革FENDIモンスターROMAラウンドファスナー長財布本革/レザーサイズ横約13-縦10センチFENDI正規店にて購入致しました。空箱や保存袋など付属品も全てお付けいたします。最後の写真のようにフロント部分に少し汚れがございます。付属品全て揃っておりますがフロントの小さい汚れがあるためお安く出品しております。それ以外はかなり良い状態です！FENDIフェンディ長財布財布
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