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- サイレントバイオリン エレキバイオリン\n4/4 NAOMI
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商品詳細
動作確認済。弓、専用ケースは綺麗な状態です。本体の駒の付近に写真の箇所に色の剥がれが数か所あります。仕様〜素材:無垢材タイプ:フルサイズ4/4本体材質:無垢材指板:黒色の無垢材材テールピース素材:アルミニウム弓:ブラジルボク 弓の長さ:約.74cm電源:9Vアルカリ電池(別売)ヴァイオリン重量:665g/23.5ozサイズチャート:58x20x2.5cm/22.83x7.87x0.98inch付属品〜弓ヘッドフォンオーディオケーブルハードキャリングケース種類...バイオリン
http://narcologia.ru/goods/Stanford991573.html
http://narcologia.ru/goods/message280927.html
http://narcologia.ru/goods/plaque764407.html
サイレントバイオリン エレキバイオリン\n4/4 NAOMI
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