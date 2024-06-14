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サイレントバイオリン　エレキバイオリン\n4/4　NAOMI
商品番号 R67722882600
商品名

サイレントバイオリン　エレキバイオリン\n4/4　NAOMI
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 4,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済。弓、専用ケースは綺麗な状態です。本体の駒の付近に写真の箇所に色の剥がれが数か所あります。仕様〜素材:無垢材タイプ:フルサイズ4/4本体材質:無垢材指板:黒色の無垢材材テールピース素材:アルミニウム弓:ブラジルボク　弓の長さ:約.74cm電源:9Vアルカリ電池(別売)ヴァイオリン重量:665g/23.5ozサイズチャート:58x20x2.5cm/22.83x7.87x0.98inch付属品〜弓ヘッドフォンオーディオケーブルハードキャリングケース種類...バイオリン
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