ラスト❗️WILDSIDE × BlackEyePatch NOIR キャップ

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ラスト1点❗️値下げ不可BlackEyePatchyohjiyamamotoヨウジヤマモト取扱注意WILDSIDE×BlackEyePatchNOIREYEPATCHBaseballCapWILDSIDExBlackEyePatchの初コラボレーション”NOIREYEPATCH”コレクションアイテム。BlackEyePatchの得意とするラベルデザイン“取扱注意”のグラフィックとYOHJIYAMAMOTOのロゴを刺繍したマジックベルトタイプのベースボールキャップ。定価11000円サイズFreeカラー···ブラック新品未使用新商品新品未使用ですが、購入後自宅保管。一度人の手に渡ったものとなりますので、完璧を求める方はご購入お控え下さい。付属品なし画像は全てです。発送詳細頭部の部分を少し折り畳んで宅配便コンパクトで発送致します。気になる方はプラス350円で宅急便60サイズに変更することができます。値下げ不可舐達麻（なめだるま）BADSAIKUSHバダサイクッシュバダサイ賽a.k.abaddaikushBLACKEYEPATCHブラックアイパッチ取扱注意BlackEyePatch変態紳士クラブWILYWNKA野村周平AwichAPHRODITEGANGアフロディーテギャングエイチアンドエムサイバージャパンダンサーズCYBERJAPANDANCERSELENAワコマリア