hlw2 ハケットロンドン 二つ折り財布 スペイン製 カードケース ネイビー紺

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商品詳細
【カラー】ネイビー×ブラウン【サイズ】11㎝×9.4㎝【素材】牛革100％【定価】22,000円【原産国】スペインお色違いのブラウン、デザイン違い等多数出品しております。当方の出品物は全て本物です。どうぞご安心下さいませ。ダメージ等に関しましては、できる限り記載いたしますが、見落としや、性質上の問題がある場合もございます。ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。
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