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60s アメリカヴィンテージの佳作 Prince シルクネクタイ
商品番号 R73756660240
商品名

60s アメリカヴィンテージの佳作 Prince シルクネクタイ
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-60年代のシルクネクタイです。ブランドタグのようにファッショナブルなアイテム、シンプルなデザイン、赤ストライプは微妙にパープル調で趣味性があります。[状態]着用感ありますが実用的です。ブランドタグに着色が生じています。##phot01290
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http://narcologia.ru/goods/stepchild999452.html

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