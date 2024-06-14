60s アメリカヴィンテージの佳作 Prince シルクネクタイ

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-60年代のシルクネクタイです。ブランドタグのようにファッショナブルなアイテム、シンプルなデザイン、赤ストライプは微妙にパープル調で趣味性があります。[状態]着用感ありますが実用的です。ブランドタグに着色が生じています。##phot01290



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