ルイ・ヴィトン ベルトモノグラム ゴールド

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商品詳細
購入先：海外正規店で購入しました。size：90全長：105cm付属品は写真通りです。即購入大歓迎です(≧∇≦)bルイヴィトンモノグラムキャンバスLVバックルベルトルイ・ヴィトンベルトサンチュール・LVピラミッド40MMモノグラム自宅保管のため気になる方や神経質な方のご購入はお控えください。
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