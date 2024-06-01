花柄.綺麗【YVES SAINT LAURENT】ブランドネクタイ ysl332

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ご訪問ありがとうございます。#ネクタイ販売マン ←タップ様々な革新をもたらしたモードの帝王、イヴ・サンローラン。フランスの最高勲章レジオン・ドヌール勲章など、数々の受賞歴を誇る一流ブランドです。剣先約8.7cm※あくまでiPhoneでの撮影ですので実物とは誤差がある場合もありますのでご容赦ください。柄・デザイン···花柄カラー···グリーン.ブラウン色系【セット値引き】・2本セットで500円・3本セットで700円・4本セットで1000円 値引きします沢山のご購入が嬉しいため、セット値引きしてます5本以上でも、さらに値引きは続きます(^。^)スーツはネクタイで決まりますワンランク上のネクタイで、人気者になっていきましょう絞って検索出来る便利なタグ付き↓#ネクタイ販売マン#ネクタイ大好き#ネクタイ屋#イヴサンローラン#YVESSAINTLALAURENT#ファッション#ブランド #ハイブランド #高級ブランド#おすすめ #入学式 #入社式 #スーツ #シャツ#ビジネス #結婚式 #二次会 #パーティー#フォーマル#50_________________________________________他にも、グッチ(GUCCI)フェンディ(FENDI)ErmenegildoZegna（エルメネジルド・ゼニア)HERMES(エルメス)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)など、多数のブランド品を出品しております！是非ご覧下さい_________________________________________※プロフィール一読お願いしますセット希望無ければ、即購入可能です