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【希少✨️】DRAGONBEARD スニーカー クロコ 白 レザー 26.5cm
商品番号 C91768506629
商品名

【希少✨️】DRAGONBEARD スニーカー クロコ 白 レザー 26.5cm
ブランド名 ドラゴンベアード
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#古着屋とみのメンズ出品一覧はこちらご覧いただきありがとうございます！即購入OK、全国送料無料♬■■お得に買える！！■■フォロー頂いた方限定で、出品してる全商品【5％】OFFにさせていただきます！コメント欄に、【フォロー割希望】と購入ボタンを押す前にお伝えください！フォローの確認が出来次第、金額の変更をさせて頂きます。《商品紹介》●ブランド：DRAGOBEARD●商品名：スニーカー●色柄：白/クロコ●素材：レザー●サイズ：26.5cm●状態：目立った汚れもなく綺麗な状態《採寸》【size：cm】底幅：9.7ソール高：2.1全体の高さ：10.8#古着屋とみの靴一覧はこちら※素人採寸ですので多少の誤差はお許しくださいm(__)m※水や刺激に強い、専用袋に入れて梱包・発送します《注意事項》※保管上、梱包のシワはご容赦ください。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。商品番号K667
http://narcologia.ru/goods/Lincoln302.html
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi186047.html
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