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ファー
商品番号 E26690573696
商品名

ファー
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーは白、黒の毛で遠目だとグレーにみえます。成人式に一度だけ使ったのでかなり綺麗だとおもいます。身長175㎝の人がきて写真くらいの長さになります。#成人式#ファー#袴
http://narcologia.ru/goods/parenthesis807344.html
http://narcologia.ru/goods/stage781797.html
http://narcologia.ru/goods/stealth68176.html

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