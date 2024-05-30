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Maison Sbond メゾンエスボンド 三つ折り財布
商品番号 T51836487841
商品名

Maison Sbond メゾンエスボンド 三つ折り財布
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三つ折り財布機能的で計算されたデザイン。本革を使用しているのにとても軽く、手に馴染む柔らかさが魅力です。☑︎必要最低限のカード４枚。１枚からでも落ちないように設計しております。☑︎小銭はたっぷり入ります。ポケットを少し浅くしているので中が見やすく小銭を取りやすくしており、ボタンをしめて振っても落ちないように計算された設計です。☑︎お札は折らずにスライド収納千円札〜一万円札までしっかり入ります。☑︎お札の上を挟むことがポイントの一つです。お札がバラつかず小銭やカードをスムーズに取ることができます。☑︎ほぼカードサイズ小さなカバンにもすっぽり収まるサイズ感が魅力。内ポケットに小銭を入れずに領収書や鍵を入れてのご使用も可能です。
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