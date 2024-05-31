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美品 レオナール LEONARD ネクタイ ハイブランド 高級 赤系 2986
商品番号 P23847081020
商品名

美品 レオナール LEONARD ネクタイ ハイブランド 高級 赤系 2986
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！他のネクタイも是非ご覧ください(´ω`)#tiaネクタイ商品一覧●ブランド●LEONARD●カラー●赤系●サイズ(cm)●大剣幅/約9.5●コンディション●特にダメージや汚れ等はございません。⚫購入場所⚫大手ブランド専門SHOP真贋鑑定済み●補足●折りたたんで発送いたします。多少シワがついてしまう場合がありますが、当て布の上からアイロンやスチームを使用していただくか、クリーニングに出すのが良いかと思います。●発送方法●匿名配送(ヤマト、日本郵便)を使用しています。発送時にヤマトと日本郵便を入れ替えることがあります。
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