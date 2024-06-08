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LOUIS VUITTON×Supreme(ルイヴィトン×シュプリーム)
商品番号 C73090538371
商品名

LOUIS VUITTON×Supreme(ルイヴィトン×シュプリーム)
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 29,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HG7.02017awLOUISVUITTON×Supremeルイヴィトン×シュプリームモノグラムエシャルプシュプリームマフラーブラウン素材ウール90％・カシミア10％サイズ196×31cm素人採寸のため誤差は御了承くださいませ。付属品　専用BOX　専用袋よろしくお願いいたします！セカストで数年前に美中古で15万以上で購入して一回しか使用していません。よろしくお願いいたします！
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