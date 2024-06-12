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希少Supreme side tape camp cap黒シュプリームキャップ
商品番号 D94428255075
商品名

希少Supreme side tape camp cap黒シュプリームキャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,399 円
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商品詳細

プロフィールご覧ください、フォロー割りなどございます☆9999円期間限定値下げ価格その他メンズアイテムはこちら#BLESSメンズアイテムオンライン購入の正規品2015SupremeSIDETAPECAMPCAP#サイドテープロゴキャップcolor人気の　Blackブラック　こちららのデザインと全く同じキャップは再販されてないと思いますので、希少かつ、ブラックで状態が良い物はなかな手に入らないです。サイズフリー調整可能です。状態中古大切に数回着用しました。多少の使用感あり若干の色褪せがあり目立った傷なく全体的に綺麗かと思います。◎値下げなし即決は、おまけでSupremeステッカーをお付け致します。※中古品ですので完璧を求める方は購入をご遠慮ください。●その他、注意事項：発送はネコポス予定ですのでご了承くださいm(__)m受け取り連絡は配達完了後、翌日までにはお願い致します。#ストリートファッション#ストリート#メンズカジュアル#ダウンジャケット#supremeダウンジャケット#Supreme#downtown#boxlogo#シュプリーム#ノースフェイス#ヌプシ#バルトロ#キムタク#ダウンパーカー#ダウンジャケット#シュプリームキャップ#sidelogo#パーカー#エッセンシャルズ#ダウン#オーバーサイズ#モーションロゴ#motionlogo#パーカー#バレンシアガ#木村拓哉#ボックスロゴ#ボックスロゴキャップ#supremeジャケット#窪塚洋介カラー···ブラック素材···ナイロン
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