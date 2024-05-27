☆本日限定価格☆ NIKE CHALLENGER OG

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★ご購入後48時間以内の発送手続き★☆プロフィールをご覧頂き、ご納得頂いた上でご購入をよろしくお願いいたします。購入頂いた時点で、プロフィール記載の注意事項をご了承頂いたものといたします。スタイルコードCW7645-002カラーBLACK/WHITEサイズ28cm定価税込9900円＊単品でご購入でのお値引きはできません。商品説明1979年に登場したNIKEのレトロランニングシューズ「CHALLENGER」の復刻版「CHALLENGEROG」の登場です。オリジナルは1978年に発売された「BERMUDA」に改良を加て軽量化したモデル。1979年当時はアメリカ国内のみで製造され、ヴィンテージファンには人気のモデルでした。足幅に合わせてシューレースの調整をしやすい画期的なジグザグのハトメのパターンで、ランナーに新しいレベルの快適さとフィット感を提供した人気モデルが、オリジナルのディテールを再現して再登場。#NIKE#ナイキ#CHALLENGER#チャレンジャー#OG#swoosh#JDI#完売品#メンズ