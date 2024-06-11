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BBM ルーキーエディションプレミアム ヤクルト 長岡秀樹 直筆サイン
商品番号 F57024677175
商品名

BBM ルーキーエディションプレミアム ヤクルト 長岡秀樹 直筆サイン
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBMルーキーエディションプレミアムヤクルトスワローズ長岡秀樹選手の直筆サインカードです。44枚限定でシリアルナンバー入りです。ボックスから開封後、すぐにスリーブとハードケースに入れて保管していましたが初期傷がございましたらご了承下さい。送料は普通郵便でこちらが負担いたします。それではよろしくお願いいたします。
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