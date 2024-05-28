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supreme ラジカセ　ティーシャツ　1999 USA製
商品番号 W30460345696
商品名

supreme ラジカセ　ティーシャツ　1999 USA製
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supremeシュプリーム初期ツルタグUSA製1999年ラジカセオールドスクールTシャツ薄グレー古いティーシャツですが、保管状態が良かったので綺麗な状態で、コンディションは良いと思いますが、完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮願います。　レアなティーシャツてす。
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