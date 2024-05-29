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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。#姫苺のTRAVASトラバスの定番くま柄Tシャツです！ユニセックスで男性はゆるっとT、女性はワンピとして◎今期の新作でもリバイバルされたデザイン☆初代の物になりますのでレアです♡お色は1番人気のパープル×パープル！片目を隠しているかわいいくまちゃんです♡着用回数5回前後→トラバス特有の毛羽立ちは軽くございますので、ご理解ある方のみ！神経質な方はお控えください。TRAVASTOKYOトラバストーキョートラヴァストーキョートラバストラヴァストラバストウキョウtravasTRAVASsupremeコムデギャルソンCOMMEdesGARCONSviviennewestwoodヴィヴィアンヨウジヤマモトYOHJIYAMAMOTOREFLEMレフレムcivarizeシバーライズシヴァーライズFUGAmilkboyミルクボーイreflemkinglymaskKRYKRYCLOTHINGankorock原宿V系メンヘラ地雷系量産型HONEYCINNAMONハニーシナモンankrougeEATMEevelynswankissMARSprincessmelodycandystripperbobon21夢展望CIVARIZE地雷くまクマテディベアシナモンシナモロールマイメロマイメロディクロミ
http://narcologia.ru/goods/symmetric410745.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant775282.html
http://narcologia.ru/goods/encourage38672.html
トラバス TRAVAS くま ビックT トラバストーキョー パープル むらさき ...
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