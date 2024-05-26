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UNDERDOG BBQ Tシャツ+BBQソース 覆面ビリオネア Sサイズ
商品番号 O94172802946
商品名

UNDERDOG BBQ Tシャツ+BBQソース 覆面ビリオネア Sサイズ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 4,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用・送料無料UnderdogBBQ\"PrideofErie\"Teeサイズ:S（アメリカサイズなので日本でのMサイズくらいだと思います。）　　丈…約71cm　　幅…約48cmカラー:DarkGrey/BlackYouTubeのDiscoveryChannelで話題の覆面アンダードッグのお店、アンダードッグBBQのアパレルです。アメリカから輸入した本物です。おまけでアンダードッグバーベキューのBBQソースをお付けします(^^)
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