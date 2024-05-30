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ウマ娘　カプセルラバーストラップ　Vol1〜Vol7セット
商品番号 L44420382342
商品名

ウマ娘　カプセルラバーストラップ　Vol1〜Vol7セット
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

暗所で保管していたので美品だと思いますが、あくまで素人管理ですので気になる方は購入ご遠慮ください。※vol5のみ開封時に袋がやぶれてしまった子がいたのでチャック袋に入れ替えてます定価300×56＝16800円vol1スペシャルウィークサイレンススズカダイワスカーレットゴールドシップメジロマックイーングラスワンダーライスシャワーマルゼンスキーvol2ミホノブルボントウカイテイオーカレンチャンサクラバクシンオーナリタタイシンハルウララキングヘイローナイスネイチャvol3オグリキャップマンハッタンカフェセイウンスカイウオッカスマートファルコンアグネスタキオンスイープトウショウエルコンドルパサーvol4ビワハヤヒデウイニングチケットゴールドシチーマチカネフクキタルメイショウドトウマヤノトップガンキタサンブラックサトノダイヤモンドvol5テイエムオペラオーナリタブライアンニシノフラワーエイシンフラッシュヒシアケボノタマモクロスアドマイヤベガアグネスデジタルvol6シンボリルドルフカワカミプリンセスメジロライアンメジロドーベルスーパークリークマチカネタンホイザサクラチヨノオーメジロアルダンvol7メジロブライトイナリワンエアシャカールコパノリッキートーセンジョーダンゼンノロブロイマーベラスサンデーファインモーション
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