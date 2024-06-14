レアな最初期2008年モデルセット‼️パタゴニア トラッカー・ハット

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コレクション・お気に入りを多数出品中です‼️========パタゴニアの定番キャップ、トラッカー・ハット。その中でもレアな最初期2008年モデルのセットです。（アメリカンホック横に、パタゴニアロゴが無いのが最初期の証し）左側：画像3～6枚目型番：11441（海外スペシャルモデル）モデル：TruckerHAT-FCD右側：画像7～10枚目型番：29035モデル：FlyingFishTruckerHAT前頭部にはオーガニックコットン・キャンバス100％、後頭部には通気性に優れたポリエステル・メッシュを使用し、通気性に優れている帽子。サイズは後頭部側、アメリカンホックで調整可能。試着のみしてディスプレイしていたほぼ未使用の品です。らくらくメルカリ便（ヤマト宅急便・60サイズ段ボール）です。配達希望時間帯が有れば、購入後メッセージ欄よりご指示下さい。午前中（12時まで）/14-16/16-18/18-20/19-21