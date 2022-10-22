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美麗.大人気.スペインの頂点【LOEWE】 ブランドネクタイ　ロエベ　lw454
商品番号 R57907884956
商品名

美麗.大人気.スペインの頂点【LOEWE】 ブランドネクタイ　ロエベ　lw454
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご訪問ありがとうございます#ネクタイ販売マン　←タップロエベ（Loewe）は、皮革製品で有名なスペインのブランド。1996年からルイ・ヴィトンなどに代表されるLVMHグループに属している。上品で高級感のあるデザインなため、身につけるだけでワンランク上の大人の演出をしてくれます。剣先約9.0cm※あくまでiPhoneでの撮影ですので実物とは誤差がある場合もありますのでご容赦ください。柄・デザイン···ドット柄カラー···紺色系【セット値引き】・2本セットで500円・3本セットで700円・4本セットで1000円　　値引きします沢山のご購入が嬉しいため、セット値引きしてます5本以上でも、さらに値引きは続きます(^。^)スーツはネクタイで決まりますワンランク上のネクタイで、人気者になっていきましょう絞って検索出来る便利なタグ付き↓#ネクタイ#ネクタイ販売マン#ネクタイ大好き#ネクタイ屋#LOEWE#ロエベ#ファッション#ブランド　#ハイブランド　#高級ブランド#おすすめ　#入学式　#入社式　#スーツ　#シャツ#ビジネス　#結婚式　#二次会　#パーティー#フォーマル#42__________________________________________他にも、グッチ(GUCCI)フェンディ(FENDI)ErmenegildoZegna（エルメネジルド・ゼニア)HERMES(エルメス)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)など、多数のブランド品を出品しております！是非ご覧下さい__________________________________________※プロフィール一読お願いしますセット希望無ければ、即購入可能です
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