ゴヤール　GOYARD 札入れ　百貨店購入品　100％本物

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商品詳細
カラー···オレンジ素材···本革ゴヤールの札入れです。百貨店購入品ですので100％本物です。状態は写真からご確認お願い致します。他サイトでも出品しておりますので購入頂いても取消する可能性が有りますのでご了承くださいませ。
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