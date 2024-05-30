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✨バーバリー ネクタイ ストライプ✨
商品番号 J93182985866
商品名

✨バーバリー ネクタイ ストライプ✨
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

匿名配送(らくらくメルカリ便)にて発送致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーGUCCIやHERMES、BURBERRY等のハイブランドをはじめ、FENDIやCELINE、PaulSmithなど多くのブランドのネクタイを出品しておりますので、ぜひご覧頂ければ幸いです！→#さけまるのネクタイーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー♢﻿ブランドBURBERRYLONDONバーバリーロンドン♢﻿カラーシルバーネイビー♢﻿デザインチェックストライプレジメンタル肉厚　高級感細身♢﻿素材高級シルク　100%♢﻿size剣先　:約7.5cm(素人寸法)♢﻿状態若干の使用感あります。自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。♢﻿購入先：ブランド鑑定済みのネットショップ
http://narcologia.ru/goods/freshman427656.html
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