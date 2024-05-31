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꧁美品꧂ バーバリー ネクタイ ノバチェック ストライプ ホースロゴ ネイビー
商品番号 K64102096756
商品名

꧁美品꧂ バーバリー ネクタイ ノバチェック ストライプ ホースロゴ ネイビー
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪プロフィールや説明文をよく読みご購入お願い致します。✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄--‐✄--‐✄--‐✄◆◇　ブランド　◇◆BURBERRY/バーバリー◆◇　ポイント　◇◆▷どんなスーツにも合う王道ネイビーカラー‼︎▷ブランドを象徴するノバチェックらしいストライプ‼︎▷幅広い世代、ビジネスや女子受けも抜群‼︎◆◇　コンディション　◇◆目立つ傷や汚れ、シミ擦れなく状態も良い美品です。※入念にチェックしておりますが、小さな傷や汚れを見落とす場合が御座います。中古品としてご理解頂き、商品の状態は必ずお写真を見てご判断ください。※気になる点御座いましたらお気軽に質問ください。◆◇　カラー/柄　◇◆ネイビー/ブルーノバチェックストライプ◆◇　サイズ　◇◆大剣幅↬約9.4cm全長　↬約144cm※正確に測りますが多少の誤差ご了承ください。◆◇　素材　◇◆シルク100%✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄--‐✄--‐✄--‐✄「フォロー☆」「イイネ♡」大歓迎です！➪新しい商品、値引き情報、お得なセール情報など受け取れますのでぜひ‼︎その他ハイブランドで可愛いデザインのネクタイを多数出品しております(˃̵ᴗ˂̵)気になる方はハッシュタグへどうぞ‼︎➪#LEOtieまとめ買い割引により2本目は300円OFF‼︎※まとめ買いされる際は、ご購入前にコメント欄にご希望のネクタイ商品番号をご連絡ください。商品番号：0114
http://narcologia.ru/goods/injure531867.html
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