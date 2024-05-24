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【新品未使用】ポールスミス　L字ジップ折り財布
商品番号 K47170094624
商品名

【新品未使用】ポールスミス　L字ジップ折り財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,934 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます。こちらは、ポールスミスのL字ファスナーミニ財布になります。サイズ　縦　9cm　　　　横　10.5cm　　　　幅　2cm色　ブラック素材　山羊革/牛革仕様　札入れ　1　　　小銭入れ　1　　　カード入れ　63色のカラーコントラストが印象的なL字ファスナータイプのミニ財布。コシが残るよう丁寧に鞣し、セミアニリン仕上げを施すことで山羊革本来の美しいシボ感を見事に表現したアイテムです。スッキリとしたデザインですので、携帯に便利です。頑張っているご自身のご褒美に！箱の必要な方は、プラス300円にてお付けいたします。天然皮革の為、擦り傷、小傷、等　革の特性としてご理解いただける方のみご検討ください。お値下げ交渉は、ご遠慮ください。BPW053
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