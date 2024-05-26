CORBO L Zip Leather Wallet

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H14ｃｍ×W9.5ｃｍ×D2.5cmコルボの人気L字ファスナー・レザー・ウォレットです。上品な茶色味の強いバーガンディ色。フルグレイン・ブライドルレザー。非常に使用感少なく、まだレザーの匂いが残っている状態で収納性抜群の逸品。お買得品です。低価47300円レザー引手スペア\u0026ショップカード付。札入×2,小銭入×1,カード入×13,隠しポケット×6財布形...二つ折り