新品 未使用 アベイシングエイプ ジェネラル スワロフスキー サイズM

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ブランド：ABATHINGAPEアベイシングエイプBAPE商品名：新品未使用ABATHINGAPEアベイシングエイプBAPEGENERALジェネラルレッドスワロフスキーアイプリントTシャツカラーホワイトサイズMタグ付き状態：新品、未使用、タグ付き。◆袋から出しての採寸サイズ計測はして居ません。肩幅：約cm(未計測)身幅：約cm(未計測)身丈：約cm(未計測)袖丈：約cm(未計測)[フロントプリントサイズ]タテ：約cm、ヨコ：約cm(未計測)＊レッドスワロフスキー４個付き。サイズ：Mカラー：ホワイト(白色)製造：日本製(JAPAN)素材：綿100%＊袋有り。◆新品、未使用品ですが、あくまで古着という事をご理解頂き、神経質な方は購入をお控え下さい。◆梱包時に生じる折りシワなどはご了承下さい。◆ご購入前に、掲載の画像を良くご確認して頂き、商品のご購入を宜しくお願い致します。◆専用や取り置きは致しませんので、ご了承下さい。#新品#未使用#タグ付き#ABATHINGAPE#アベイシングエイプ#BAPE#GENERAL#ジェネラル#スワロフスキー#レッドスワロフスキーアイ#プリントTシャツ#Tシャツ#カラーホワイト#ホワイト#サイズM#M#希少#レア#未使用品