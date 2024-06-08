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ヴィンテージ　バンダナ　RN13962　ペイズリー
商品番号 W76271796874
商品名

ヴィンテージ　バンダナ　RN13962　ペイズリー
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ・バンダナ60sペイズリー◆商品詳細RN：RN13962サイズ詳細縦：53ｃｍ横：52ｃｍ状態・コンディション/良好カラー：レッド素材：コットン100%MadeinU.S.A(3辺がシングルステッチ1辺セル）デッドストック他にもバンダナたくさん出品しています。
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