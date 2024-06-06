HTC スタッズベルト

⚠︎ご購入前に必ずプロフィールをお読み下さい⚠︎【ブランド】HTC【サイズ】 85/34【素材】 本革【寸法】ベルトサイズ80㎝〜90㎝(バックル含まず)ベルト全長106㎝(バックル含まず)ベルト幅 3㎝ スタッズサイズ 直径9㎜【状態】表面 スタッズの状態は写真で判断して下さい スタッズはひとつも取れてないです。 革の状態は多少のヘタリはあるものの まだまだ使用していただけます。購入してから7〜8年は経つと思います1年弱の使用期間で自宅のタンスで保管してました。使用に伴う細かい傷や革の多少のヘタリはあるもののまだ使用していただけるベルトだと思いますが素人の自宅管理品になりますので中古品にご理解のある方よろしくお願いします、神経質な方や完璧を求める方の購入はお控え下さい。 #エイチティーシー#スタッズベルト#革ベルト#htc素材···本革カラー···ブラウン



HTC スタッズ ベルト ② - ベルト



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