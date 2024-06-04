LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガポルト フォイユ・ロン 長財布

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトンタイガポルトフォイユ・ロン長財布ほぼ未使用品になります。内側にJ.Tの刻印があります。画像にてご確認ください。気になる点がありましたらご質問等お願いします。＊商品説明 縦：約10㎝ 横：約19㎝ 厚：約1.5㎝＊仕様 札入れ1ヶ所 カード入れ16ヶ所 ポケット4ヶ所＊カラー：ブラック＊付属品：保存袋 ケース鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。あくまでも中古品ですのでご理解の上ご検討ください。05092218480
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