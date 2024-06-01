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FEAR OF GOD ナンバーリング　Tシャツ M 新品　展示品
商品番号 I28033773915
商品名

FEAR OF GOD ナンバーリング　Tシャツ M 新品　展示品
ブランド名 エフオージーエッセンシャルズ
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FearofGodとはJerryLorenzo(ジェリー・レンゾ)が立ち上げたLA発のブランド。ストリート、グランジ、ロック、モード、スポーツ、様々な要素を取り込んだユニークなシルエットのアイテムが多くレイヤードスタイルを広めたブランドの一つと言っても過言ではないです！状態：新品未使用展示品なので、StockXよりお安いお値段で出品させて頂きます！[商品品質]\u2028コットン100%\u2028\u2028[商品採寸]\u2028Mサイズ：着丈：74.0cm肩幅：58.0cm袖丈：23.0cm素人採寸なので、多少誤差があります！\u2028※インポートブランドとなり、同商品でもアイテムによってサイズが前後する場合がございますので、予めご了承ください。＊海外セレクトショップからの展示品になります！ご理解いただける方のみご購入をお願い致します！完璧をお求めの方は、ご購入後トラブルの元になりますので定価でのご購入をおすすめ致します。ご入金確認後速やかに発送致します。発送方法　ネコポス　※万が一商品に欠陥が見つかりましたらご対応させていただきますので、受取評価前にご遠慮なくコメントよりお申し付けください。
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