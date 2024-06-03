【商品について】東海楽器 クロマハープ オートハープ 極上美品 付属品多数【商品状態】動作確認事項・音出し確認済み。・演奏に必要なものはすべて揃っておりますので、すぐにお使いいただけます。外観確認事項・本体：経年のわりに、傷や汚れのすくない極上美品です。・付属品 チューニングレンチ ピック チューナー 教則本他にも商品がございます。#もりとっとの商品からぜひご覧ください！〇商品について・画像はご使用のパソコン、モニターなどの環境によっては、実際の商品と、若干色や質感等が異なる場合があります。・全ての商品を点検とクリーニングをしておりますが、商品受取時にもし商品に記載されていない大きな不具合や傷等ありましたら、メッセージにてご連絡ください。一点のみの商品ばかりですので交換はできませんがご返金対応は可能です。【評価後にご返品ご返金の場合は手数料が発生いたしますので、必ず評価前にメッセージにてご連絡ください。】〇配送について・衝撃に備えた丁寧な梱包を心がけております。・なるべく早く配送手続きしておりますが、土日祝日は発送に多少お時間をいただく場合がございます。申し訳ありませんがご理解よろしくお願い申し上げます。



極美品】 TOKAI トーカイ クロマハープ ケース 付属品多数 - セレクト ...



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