

【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円



【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円 【CORDOVAN】PRARE GINZA コードバン ベルト 24200円

ブランド:PRAREGINZAサイズ:W（全長）97cmW（ウエスト）73cm~81cmH（幅）3cmD（厚み）0.3cm色:ブラウン(高級な艶有り本革)参考価格:24200円製造国:MADEINJAPAN状態:使用感キズございますがSHELLCORDOVANの高級感は失われておりません。奥深い艶有り最高級の馬革ベルト。詳細は写真にてご確認くださいませ。気に入っていただける方がいらっしゃいましたら是非。＜お取り引きにおいてのご注意＞当方中古品に関しては素人です。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方は入札をご遠慮くださいませ。他の商品とまとめて購入される方は、お値引きさせて頂きますのでご連絡ください。尚、すり替え防止の為NC.NRでお願い致します。また、交渉中であっても他のサイトのお取引や即購入の方を優先させていただきますのでご了承ください。カラー...ブラウン素材...本革