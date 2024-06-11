☆ルイヴィトン☆ダミエグラフィット 折財布

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商品詳細
型崩れ、傷、ほつれはありますが、目立つほどでもなく、使用に差し支えはありません。写真をよくご確認のうえ、中古品であることをご理解いただきますようお願いします。なお、付属品はありません。お安く出品しますので、どなたかお使いいただける方に。【サイズ】10.2cm✖️10.7cm※誤差はご容赦ください【仕様】カード入れ4お札入れ2小銭入れ1フリーポケット1
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