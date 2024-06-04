極美品！【モンブラン】折り財布 カード入れ 札入れ シグネチャー ...

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●ブランドMONTBLANC モンブラン●色 黒 ブラック●素材 コットン ポリアミド●コンディション 使用感のないほぼ未使用です。●特徴 カード 6枚収納可能 札入れ １箇所 ※小銭入れはありません●サイズ 縦 9cm 横12cm厚さ 2cm⇩ぜひこちらもご覧ください⇩#Keisuke_メンズ商品一覧●配送について クリスタルパックに入れてプチプチに包んでから梱包いたします。メルカリ便の匿名配送にて発送致します。●購入元は大手リサイクルショップ、リユースショップです。安心してご購入下さい。