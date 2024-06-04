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！極美品！【モンブラン】折り財布　カード入れ　札入れ　シグネチャー
商品番号 U97272054741
商品名

！極美品！【モンブラン】折り財布　カード入れ　札入れ　シグネチャー
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 2,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランドMONTBLANC　モンブラン●色　黒　ブラック●素材　コットン　ポリアミド●コンディション　使用感のないほぼ未使用です。●特徴　カード　6枚収納可能　札入れ　１箇所　※小銭入れはありません●サイズ　縦　9cm　横12cm厚さ　2cm⇩ぜひこちらもご覧ください⇩#Keisuke_メンズ商品一覧●配送について　クリスタルパックに入れてプチプチに包んでから梱包いたします。メルカリ便の匿名配送にて発送致します。●購入元は大手リサイクルショップ、リユースショップです。安心してご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/kindness782105.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement307099.html
http://narcologia.ru/goods/preference892138.html
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