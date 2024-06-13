NIKE キャップ　刺繍ロゴ　ヴィンテージ　6パネル　MADE IN USA

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商品詳細
NIKE ナイキヴィンテージMadeinUSA刺繍ロゴ全体的に日焼けによる色褪せがあります。おでこの内側部分が白くなっています。おそらく日焼け止めなどが付いた跡と思われます。上記がありますのでやや傷や汚れありで出品します。状態ご了承頂ける方、いかがでしょうか。
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