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18’ ×HOSANNA ボルネオスカルバックルベルト(T-BELT)
商品番号 S67529357245
商品名

18’ ×HOSANNA ボルネオスカルバックルベルト(T-BELT)
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入してから使用せずに保管していました。使用機会がないため出品致します。ブランド:TENDERLOIN(テンダーロイン)リリース時期:2018年素材:ナイロン付属品:無しカラー:グレーサイズ:フリーサイズ詳細全長(バックル含む)約130㎝×幅約4㎝バックル:縦5cm×横約5cmこちらは“HOSANNA(ホザーナ)”とコラボしたナイロン素材のシンプルなベルトです。バックルには人気モチーフの“ボルネオスカル”が彫り込まれています。※バックル部分は鉄製のため自然に錆が出ます。
http://narcologia.ru/goods/financier947460.html
http://narcologia.ru/goods/calling952950.html
http://narcologia.ru/goods/capitation639808.html
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