18’ ×HOSANNA ボルネオスカルバックルベルト(T-BELT)

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
購入してから使用せずに保管していました。使用機会がないため出品致します。ブランド:TENDERLOIN(テンダーロイン)リリース時期:2018年素材:ナイロン付属品:無しカラー:グレーサイズ:フリーサイズ詳細全長(バックル含む)約130㎝×幅約4㎝バックル:縦5cm×横約5cmこちらは“HOSANNA(ホザーナ)”とコラボしたナイロン素材のシンプルなベルトです。バックルには人気モチーフの“ボルネオスカル”が彫り込まれています。※バックル部分は鉄製のため自然に錆が出ます。
http://narcologia.ru/goods/financier947460.html
http://narcologia.ru/goods/calling952950.html
http://narcologia.ru/goods/capitation639808.html
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN テンダーロイン Hosanna ホザーナ T-BELT ボルネオスカル ...
TENDERLOIN テンダーロイン Hosanna ホザーナ T-BELT ボルネオスカル バックル ナイロン ベルト グリーン系【美品】【中古】
希少品！ TENDERLOIN HOSSANA ベルト ボルネオ スカル グレー - ベルト
http://narcologia.ru/goods/financier947460.html
http://narcologia.ru/goods/calling952950.html
http://narcologia.ru/goods/capitation639808.html
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN[テンダーロイン] | 18' ×HOSANNA ボルネオスカルバックル ...
TENDERLOIN テンダーロイン Hosanna ホザーナ T-BELT ボルネオスカル ...
TENDERLOIN テンダーロイン Hosanna ホザーナ T-BELT ボルネオスカル バックル ナイロン ベルト グリーン系【美品】【中古】
希少品！ TENDERLOIN HOSSANA ベルト ボルネオ スカル グレー - ベルト