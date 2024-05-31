スマートウォッチ 1.69インチ 大画面 腕時計 Bluetooth　ブルー

スピード配送☆彡平均2日以内に発送!!AppleWatchバンド、ケースを多数販売中！☆下記のハッシュタグより他の販売商品を見ていただけます♪#KANOIAppleWatch#KANOIApple#KANOIall◆表記サイズ◆1.69インチ◆カラー◆ブルー◆商品説明◆LINE、SNSも日本語表示可能な人気のスマートウォッチになります♪1.69インチの大画面で画面表示エリアが広いため、操作しやすいです。また、最新のプロセッサーを採用しており、バッテリーは180mAと、長時間稼働の設計になっております☆文字盤のデザインが大変が多く、お好きな写真を待ち受けにすることも出来ます。◆商品詳細◆モニターサイズ：1.69インチBluetooth5.0バッテリー：通常使用で3〜4日稼働可能日本語設定可能防水/防塵：IP67深度(防水型IP67とは、IECおよびJISが機器内への異物侵入に対する等級で、粉塵が内部に侵入せず、規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けないレベルを指します。)《主な機能一覧》体温測定血圧測定心拍数測定血中酸素濃度を正確に24時間モニタリング可能歩数/移動距離測定消費カロリー睡眠記録音楽動作各種メッセージ表示ストップウォッチ/タイマースマホ探索◆商品キーワード◆スマートウォッチ大画面腕時計Bluetooth5.0SmartWatch運動モードIP67防水心拍計活動量計輝度調整着信通知音楽コントロールAndroidIOS対応メンズカラー...ブルーバンドの種類...シリコンバンド



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